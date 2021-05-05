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ضحاياهما مسنون وحصيلتهما 49 ألف ريال.. ضبط مُخالفَيْن بجدة ارتكبا عدة جرائم بالنمط نفسه

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ضحاياهما مسنون وحصيلتهما 49 ألف ريال.. ضبط مُخالفَيْن بجدة ارتكبا عدة جرائم بالنمط نفسه ضحاياهما مسنون وحصيلتهما 49 ألف ريال.. ضبط مُخالفَيْن بجدة ارتكبا عدة جرائم بالنمط نفسه
الشرطة: جرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

ضحاياهما مسنون وحصيلتهما 49 ألف ريال.. ضبط مُخالفَيْن بجدة ارتكبا عدة جرائم بالنمط نفسه

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرّمة، القبض على مُخالفَيْن لنظام الإقامة ارتكبا عديداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مُقيمَيْن من الجنسية اليمنية مُخالفَيْن لنظام الإقامة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا عديداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في الترصد لعملاء المصارف من كِبار السن في عددٍ من أحياء محافظة جدة في أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها، ومن ثم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، حيث بلغت الأموال التي استوليا عليها 49 ألف ريال، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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