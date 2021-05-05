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مالي.. اختطاف صحفي فرنسي على يد جماعة تابعة لـ "القاعدة"

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مالي.. اختطاف صحفي فرنسي على يد جماعة تابعة لـ "القاعدة" مالي.. اختطاف صحفي فرنسي على يد جماعة تابعة لـ "القاعدة"
ظهر في مقطع مصوّر وهو يناشد سلطات بلاده لتحريره

مالي.. اختطاف صحفي فرنسي على يد جماعة تابعة لـ

أعلن صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، اختطافه من قِبل جماعة متشدّدة في مالي، مطالباً سلطات بلاده بالسعي إلى إنقاذه.

وظهر الصحفي أوليفييه ديبوا؛ في مقطع فيديو مصوّر، وهو يناشد السلطات الفرنسية تحريره من مختطفيه؛ وهم متشدّدون في مدينة جاو بشمال مالي.

وفي مقطع قصير، يؤكّد الصحفي الفرنسي وهو مراسل مجلة "لوبوان"، أنه تمّ اختطافه من قِبل جماعة متشدّدة في 8 أبريل الماضي.

وقال الصحفي في التسجيل: "أنا أوليفييه ديبوا. أنا فرنسي. خطفني تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا في جاو في الثامن من أبريل".

وأضاف، وفق "فرانس برس" في تسجيل مدته 21 ثانية نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتحدث إلى أسرتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري".

وأعلنت مجموعة يُطلق عليها: "دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)" تبني اختطاف الصحفي الفرنسي في مالي.

وتعد هذه المنظمة إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسة في مالي، وتتبع لما يسمّى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وتعمل بشكل رئيس على بثّ سمومها في شمال البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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