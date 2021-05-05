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"ثوانٍ تحمي حياتك".. "الصحة" تعلن بدء الحملة التوعوية لتطهير الأيدي

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"ثوانٍ تحمي حياتك".. "الصحة" تعلن بدء الحملة التوعوية لتطهير الأيدي "ثوانٍ تحمي حياتك".. "الصحة" تعلن بدء الحملة التوعوية لتطهير الأيدي
سعياً للحد من نسبة انتقال العدوى وبالأخص عدوى الأمراض التنفسية

تنفّذ وزارة الصحة، اليوم، حملتها التوعوية لتطهير الأيدي، تحت شعار "ثوانٍ تحمي حياتك - اغسل يديك"، بهدف رفع نسبة الالتزام بتطهير الأيدي، في المنشآت الصحية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، سعياً للحد من نسبة انتقال العدوى في المنشآت الصحية، وبالأخص عدوى الأمراض التنفسية.

وتتضمن الحملة التي تقام للعام السادس على التوالي "تدريب الممارسين الصحيين، وإنشاء قنوات توعوية وتثقيفية للمجتمع حول الطرق الصحيحة الخاصة بتطهير الأيدي وغيرها من الأنشطة".

يُذكر أن الحملة التوعوية لتطهير الأيدي ستستمر حتى شهر ديسمبر هذا العام، وتشمل أهداف الحملة "جعل نظافة اليدين أولوية عالمية، والانخراط مع العاملين في مجال الرعاية الصحية بدورهم في الرعاية النظيفة والوقاية من العدوى"، حيث يمكن للعاملين الصحيين وأفراد المجتمع -على حد سواء- لعب دور في منع العدوى، عن طريق ممارسة غسل اليدين بشكل منتظم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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