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شركة دل مونتي للمنتجات الطازجة تتعاون مع ديزني لتمنح المنتجات الصحّيّة مظهراً جديداً ونضراً

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شركة دل مونتي للمنتجات الطازجة تتعاون مع ديزني لتمنح المنتجات الصحّيّة مظهراً جديداً ونضراً شركة دل مونتي للمنتجات الطازجة تتعاون مع ديزني لتمنح المنتجات الصحّيّة مظهراً جديداً ونضراً

في إطار تعاونها الأخير والذي أُعلن عنه مؤخراً مع شركة "والت ديزني"، ستطلق شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة مجموعة من منتجاتها بمظهر جديد. وبموجب هذا التعاون، ستزين شخصيات شهيرة من عالم "ديزني" الرائع أغلفة عبوات المنتجات الجديدة، التي تشمل الفواكه والعصائر الطازجة وغيرها الكثير.

 

يمثّل هذا التعاون أحدث جهود شركة "دل مونتي" المنتجات الطازجة الرامية إلى تشجيع الأكل الصحّيّ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما سيسمح هذا الارتباط للمستهلكين بالاستمتاع بشخصيات "ديزني" المحبّبة بطريقة جديدة. وبفضل أميرات "ديزني" و سبايدر-مان، شخصيّة "مارفل" الشهيرة، سيصبح الطعام الصحّيّ أكثر متعة.

 

وفي هذا السياق، قالت رشا الأعور، مديرة التسويق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة: "يتماشى التعاون الجديد مع التزام شركة ’دل مونتي‘ للمنتجات الطازجة بخدمة قضيتها الأهمّ: وهي إنتاج وتسويق منتجات صحّيّة ومغذية تنال إعجاب المستهلكين وتشجع العائلات على تبني عادات غذائيّة صحّيّة من خلال زيادة استهلاكهم للفواكه والخضروات." وأضافت: "وبموجب الاتفاقيّة، سنقوم بحملة لإطلاق المنتجات الجديدة مدعومة بأنشطة تسويقيّة في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز الوعي بمنتجاتنا الصحّيّة رائعة المذاق التي تزينّ أغلفتها شخصيات ’ديزني‘ و’مارفل‘ الشهيرة التي يعرفها الأطفال ويحبونها، وخصوصاً أن شركة ’والت ديزني‘ تشاركنا التزامنا بتعزيز أنماط الحياة الصحّيّة".

 

هذا وتواصل شركة "دل مونتي" للمنتجات الطازجة استكشاف طرق جديدة لجعل الأكل الصحّيّ تجربة ممتعة للمستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستكون مجموعة المنتجات الجديدة المستوحاة من "ديزني" متوفرة قريباً في المملكة العربيّة السعوديّة والكويت وقطر وعُمان ومصر والإمارات العربيّة المتحدة.

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