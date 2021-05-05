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صور من الحرم المكي.. إدارة الحشود تستبدل ملصقات التباعد بصحن المطاف

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تخصيص مسارات لكِبار السن وذوي الإعاقة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية

صور من الحرم المكي.. إدارة الحشود تستبدل ملصقات التباعد بصحن المطاف

كشفت الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، عن استبدال ملصقات التباعد بصحن المطاف؛ مبينة أن ذلك جاء ضمن خطة الرئاسة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حيث تكاتفت جهود الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام في تسخير الإمكانات كافة، وتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي لسلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي؛ أنه تمّ استبدال ملصقات التباعد الجسدي التالفة وصيانتها بصحن الطواف بالمسجد الحرام لمواكبة خطة الرئاسة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والبالغ عددها 25 مساراً، وتخصيص مسارات لكِبار السن وذوي الإعاقة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

صور من الحرم المكي.. إدارة الحشود تستبدل ملصقات التباعد بصحن المطاف

صور من الحرم المكي.. إدارة الحشود تستبدل ملصقات التباعد بصحن المطاف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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