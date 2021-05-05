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أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة وحداتها الإستراتيجية استعداداً لرفع تعليق السفر

قالت الخطوط الجوية السعودية إنه بفضل الله ثم بالتزام ١٠ ملايين ضيف سافروا على متن ١٠٠ ألف رحلة؛ لم تثبُت إصابة أي ضيف أو حالة عدوى بفيروس كورونا (كوفيد١٩) منذ فبراير ٢٠٢٠م حتى اليوم.

وأوضحت الخطوط في تغريدة عبر حساب المركز الإعلامي التابع لها أن ذلك يؤكد استحقاق #الخطوط_السعودية تصنيف APEX "الماسي" ضمن أفضل عشر شركات طيران أماناً صحياً على مستوى العالم.



وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في وقت سابق وبالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات الرسمية الأخرى عن استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها ووحداتها الإستراتيجية استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين بداية من الاثنين 5 شوال القادم.