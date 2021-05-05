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"" : 10 ملايين ضيف على متن 100 ألف رحلة ولم تثبُت إصابة أي ضيف بـ"كورونا"

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"السعودية" : 10 ملايين ضيف على متن 100 ألف رحلة ولم تثبُت إصابة أي ضيف بـ"كورونا" "" : 10 ملايين ضيف على متن 100 ألف رحلة ولم تثبُت إصابة أي ضيف بـ"كورونا"
أعلنت في وقت سابق استكمال جاهزية التشغيل لكافة وحداتها الإستراتيجية استعداداً لرفع تعليق السفر

قالت الخطوط الجوية إنه بفضل الله ثم بالتزام ١٠ ملايين ضيف سافروا على متن ١٠٠ ألف رحلة؛ لم تثبُت إصابة أي ضيف أو حالة عدوى بفيروس كورونا (كوفيد١٩) منذ فبراير ٢٠٢٠م حتى اليوم.

وأوضحت الخطوط في تغريدة عبر حساب المركز الإعلامي التابع لها أن ذلك يؤكد استحقاق #الخطوط_السعودية تصنيف APEX "الماسي" ضمن أفضل عشر شركات طيران أماناً صحياً على مستوى العالم.


وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية قد أعلنت في وقت سابق وبالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والجهات الرسمية الأخرى عن استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها ووحداتها الإستراتيجية استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين بداية من الاثنين 5 شوال القادم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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