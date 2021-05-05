أرزان ثروات مستشاراً لتخارج ناجح من العقار الخامس ضمن إحدى المحافظ العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة -("ايتوس واير") أعلنت شركة أرزان ثروات والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة ناجحة لعملائها لبيع العقار الخامس ضمن إحدى المحافظ العقارية (SINGLE TENANT PORTFOLIO) في الولايات المتحدة الأمريكية.

تتكون هذه المحفظة العقارية من ستة عقارات مميزة وبمساحة اجمالية 760,533 قدم مربع، وتقع هذه العقارات في ست ولايات رئيسية في أمريكا. كما أن قطاعات المحفظة متنوعة حيث أنها تضم عقاراً واحداً في قطاع الصحة، ثلاثة عقارات في القطاع الصناعي وعقاران في قطاع المكاتب التجارية. بالإضافة الى أن كل هذه العقارات المميزة مؤجرة لشركات رئيسية رائدة ذات سمعة ممتازة وتصنيف ائتماني عالي.

ويقع العقار الخامس المباع في مقاطعة أوكلاند، ميشيغان ومساحته الاجمالية ,000180 قدم مربع. وصمم المبنى ليناسب المقر العالمي لشركة Magna Seating حيث يشمل العقار كافة الأقسام الخاصة بالمقر الرئيسي الذي يضم جميع الموظفين التنفيذيين والإداريين والهندسة والمبيعات والتسويق والبحث والتطوير في مبنى واحد متكامل.

قامت شركة أرزان ثروات بدور المستشار الاستراتيجي لهيكلة الصفقة والاستحواذ على المحفظة العقارية التي تم شرائها في يونيو 2017 بهدف تحقيق توزيعات نقدية بنسبة 8.50% تدفع شهرياً للمستثمرين، بالإضافة إلى معدل عائد داخلي على الاستثمار بنسبة تقارب 10% خلال فترة ثلاث سنوات. إن صفقة البيع الناجحة لعقار Magna تتوافق مع استراتيجية أرزان ثروات المعتمدة في تحديد الفرص المناسبة لتجزئة المحفظة العقارية وبيع بعض الأصول مع الاستمرار في تحسين قيمة الأصول الأخرى. هذا وقد أثمرت هذه الاستراتيجية حتى الآن عن خمسة صفقات ناجحة من ضمن المحفظة وثلاثة عشرة تخارجاً بشكل عام مما يعكس نهجنا المستمر ليس فقط لتوفير دخل منتظم ولكن أيضاً لصفقات بيع ناجحة و مربحة لمستثمرينا الكرام.

علق السيد/ مهند أبو الحسن – الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات:

"نحن سعداء لأننا قدمنا الاستشارة لهذا التخارج الناجح من هذه المحفظة التي تضمنت مجموعة متنوعة من العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية وحققنا وعودنا لمستثمرينا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. هذا وتجسد هذه الصفقة استراتيجية أرزان ثروات الحكيمة من حيث اختيار الفرصة عند الشراء و الاستشارة الناجحة لإدارة الأصول خلال فترة الاستثمار والتخارج في الوقت المناسب. وتبقى الاستراتيجية الأساسية لأرزان ثروات هي حفظ وحماية ثروات المستثمرين وتحقيق دخل شهري ثابت وآمن وجذاب."