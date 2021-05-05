شركة Acronis العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية تحصل على استثمار تمويلي قدره 200 مليون دولار أمريكي ليرتفع بذلك تقييمها نحو 2.5 مليار دولار أمريكي

★ ★ ★ ★ ★

تمكنت شركة Acronis العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية خلال جولتها التمويلية من استقطاب 200 مليون دولار أمريكي من شركة CVC Capital Partners. ستستخدم Acronis هذا التمويل لتسريع وتيرة نموها من خلال توسيع نطاق مجموعة منتجات الحماية الإلكترونية المتكاملة الأصلية الفريدة. ستستعين Acronis أيضًا بحصة كبيرة من هذا الاستثمار لزيادة تعزيز مبادراتها لاقتحام السوق عن طريق توسيع نطاق شركائها الخارجيين وخاصة موفري الخدمات المدارة (MSP) لمساعدتهم على تلبية احتياجات الحماية الإلكترونية لعملائهم على نحوٍ أفضل. سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز قيمة الشركة بما يزيد عن 2.5 مليار دولار.

صرح السيد/ ليف ليندباك كبير المديرين الإداريين بشركة CVC Capital Partners قائلاً "عكفت شركة Acronis وفرق إدارة المواهب والبحث والتطوير التابعة لها على استثمار الكثير من الموارد في سبيل تطوير حل سحابي محلي مبتكر (حزمة موفري الخدمات المدارة MSP in a box) مع أدوات متكاملة للنسخ الاحتياطي والحماية الإلكترونية والإدارة عن بُعد وسير العمل". وأتبع "توفر شركة Acronis حلولاً للمهام الحرجة لما يزيد عن 10000 موفر خدمة مدارة ونصف مليون شركة صغيرة ومتوسطة. تتمتع شركة CVC بسجل حافل في الحماية الإلكترونية وفي عقد الشراكات مع رواد الأعمال الناجحين، ونحن نتطلع للتعاون مع السيد/سيرجي بيلوسوف وفريق عمل شركة Acronis لتسريع وتيرة نمو الشركة."

تمثل الحماية الإلكترونية من Acronis أول حل موحد لحماية البيانات والحماية الإلكترونية متكامل محلياً، حيث يمكن لموفري الخدمة تشغيل هذه الوظائف الضرورية من خلال واجهة تحكم واحدة، مما يعمل على توفير حماية إلكترونية متكاملة بتكلفة منخفضة.

قال السيد سيرجي بيلوسوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Acronis: "من خلال هذا التمويل الإضافي، سنعمل على تسريع وتيرة تطوير مجموعة منتجاتنا وسنستثمر المزيد في سبيل تحقيق النجاح لشركائنا." وأضاف "يتمثل هدفنا في تطوير تكنولوجيا السوق الرائدة والمساعدة على زيادة أرباح شركائنا مع توفير أفضل حماية لعملائهم."

ستواصل Acronis الاستثمار في مواردها الهندسية من خلال توظيف مواهب تقنية جديدة في مراكز البحث والتطوير التابعة لها في بلغاريا وإسرائيل وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.

التركيز على الشركاء

يمثل التركيز على توسيع شبكة الشريك أمراً هامًا لاستراتيجية الشركات لتحقيق النمو السريع. ففي شهر فبراير، أطلقت الشركة برنامج الشريك #CyberFit لدعم تطوير بائعي وموفري الخدمات السحابية. وأصدرت Acronis في شهر مارس نسخة جديدة من Acronis Cyber Protect Cloud لتمكين الشركاء من توفير حماية إلكترونية متكاملة تناسب جميع أحمال العمل مقابل تكاليف غير مسبقة الدفع ضئيلة أو معدومة. كما طرحت Acronis في شهر أبريل بوابة شركاء جديدة لتزويد الشركاء بوصول سلس إلى المحتوى والأدوات والمواد التدريبية.

ستعمل Acronis من خلال التمويل الجديد على توسيع نطاق الدعم لشركاء السحابة، من خلال إمدادهم بموارد تسويق ومبيعات إضافية، وخدمة دعم فني محلية سريعة، ومديرين متخصصين لإنجاح الشركاء ومراكز بيانات محلية في 111 موقعاً حول العالم.

أشار السيد فيل جودوين، مدير الأبحاث، إدارة البيانات السحابية والحماية لشركة IDC إلى أن الاستثمار الوارد من شركة CVC سيضفي الكثير على مجال الحماية الإلكترونية. "لقد كانت Acronis في مقدمة حراك الحماية الإلكترونية، ورسخت نفسها كرائدة في توفير حلول تجمع بين الحماية الإلكترونية المتقدمة وحماية البيانات المبتكرة. وستزداد القيمة التي تضفيها الشركة إلى السوق، بمضيها قدمًا في توسيع نطاق إمكانياتها التقنية وشبكة الشركاء."