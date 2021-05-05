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الاردن : الربيحات يعلنون قبول عطوة الاعتراف بمقتل الشابين بشروط

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الاردن : الربيحات يعلنون قبول عطوة الاعتراف بمقتل الشابين بشروط الاردن : الربيحات يعلنون قبول عطوة الاعتراف بمقتل الشابين بشروط

جي بي سي نيوز - : تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في الاردن تفاصيل عطوة الاعتراف بخصوص مقتل شابين من عشيرة الربيحات خلال اطلاق نار وقع بمشاجرة في منطقة الباير بالجويدة قبل ايام .

ترأس الجاهة التي طلبت العطوة الشيخ طراد الفايز واتجهت الى حي الطفايلة ليكون في استقبالها عشيرة الشابين واقرباؤهم وابناء مدينتهم وعشائرها وعلى رأس المستقبلين الوزير الاسبق الدكتور صبري اربيحات الذي رحب بالجاهة وشدد على اللحمة المجتمعية الاردنية واعلن قبول عطوة اعتراف لحين صدور الحكم ضمن شروط رئيسية وهي : اجلاء المتهمين وعائلاتهم من منطقتي عمان والطفيلة وعدم توكيل محام للدفاع عن القتلة .

وقد اعلن الفايز موافقته على هذه الشروط مترحما على الشابين ومعلقا بأننا كلنا طفايلة " .

جي بي سي نيوز

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