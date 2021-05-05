أخبار عاجلة

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة العالمية: أكثر من 93 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع

Print
الصحة العالمية: أكثر من 93 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع الصحة العالمية: أكثر من 93 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع
بزيادة 6% عن الأسبوع الماضي.. وتسجيل 5.7 مليون إصابة

الصحة العالمية: أكثر من 93 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا بسبب فيروس "كورونا"، خلال الأسبوع الماضي، بزيادة تقدر بـ6% عن الأسبوع السابق.

وقالت المنظمة، في النشرة الوبائية الأسبوعية، إن عدد المصابين خلال ذلك الأسبوع زاد بأكثر من 5.7 مليون، وهي نفس حصيلة الأسبوع السابق له تقريباً، وفق " اليوم".

وأوضحت أن تفشي وباء "كورونا" حول العالم لا يزال عند أعلى مستوى للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية تفشي الفيروس.

وأشارت إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا، التي تضم الهند، سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 19%، بينما انخفض معدل الإصابة في أوروبا بنسبة 22%، وفي إفريقيا بنسبة 15%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 14%، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 5%.

وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا بنسبة 48%، لكنه انخفض في إفريقيا بنسبة 13%، وأوروبا بنسبة 12%، وغرب المحيط الهادئ بنسبة 3%.

وأُصيب في أوروبا أكثر من 1.16 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي، وتُوفي أكثر من 22 ألف شخص.

وتم في الأمريكتين تسجيل أكثر من 1.3 مليون إصابة جديدة، وأكثر من 36 ألف حالة وفاة، أما في جنوب شرق آسيا فتم تسجيل أكثر من 2.7 مليون إصابة، وتُوفي أكثر من 25 ألف شخص.

وفي الهند، وحدها ارتفع عدد المصابين بأكثر من 2.59 مليون في أسبوع، تليها البرازيل، حيث تم تسجيل أكثر من 421 ألف إصابة جديدة، وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 345 ألف إصابة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 8217 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال كبيرة قرب حدود روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

قبل 21 عاما.. بوتين تولى منصب رئيس روسيا

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت

روسيا تحيي الذكرى الـ76 للنصر على النازية. تقليد العروض العسكرية ومعناها - تعليق يوري كوت