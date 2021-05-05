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شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

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إجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة وبمشاركة المسؤولين بالرئاسة والقيادات الأمنية

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التهجد لليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات, وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة, ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.


وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, وتبعه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.


وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد بالتوسعة الثالثة وساحات المسجد الحرام والدور الأول من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة, وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي تميزت بالأمن والأمان.

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة تهجد ليلة الـ23 بالحرم المكي وسط منظومة خدمات متكاملة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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