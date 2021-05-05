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إجراءات جديدة لدخول إندونيسيا والسفارة تنبه

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إجراءات جديدة لدخول إندونيسيا والسفارة السعودية تنبه إجراءات جديدة لدخول إندونيسيا والسفارة تنبه
بينها الحصول على تأشيرة وحجر صحي إلزامي وفحص

إجراءات جديدة لدخول إندونيسيا والسفارة السعودية تنبه

نبهت سفارة المملكة العربية لدى جمهورية إندونيسيا بأن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة بجاكرتا تتطلب تأشيرة مسبقة قبل دخول البلاد، عن طريق التقديم الإلكتروني عبر سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة بجدة.

وأفادت السفارة في تغريدة على حسابها بتويتر اليوم بأنه في ظل الظروف الحالية والإجراءات المتبعة عالمياً لمواجهة انتشار أقرت السلطات الإندونيسية بعض الإجراءات لدخول الأجانب لأراضيها منها الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، تطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات، عمل فحص كورونا مرتين على الأقل خلال فترة الحجر الصحي، مع تحمل الزائر كافة النفقات المالية عن تلك الإجراءات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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