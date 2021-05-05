أخبار عاجلة

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا -
الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الراجحي عن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل: رفع كفاءة خدمات وزيادة جاهزية

Print
الراجحي عن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل: رفع كفاءة خدمات وزيادة جاهزية الراجحي عن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل: رفع كفاءة خدمات وزيادة جاهزية
تقدم بجزيل الشكر والعرفان للقيادة عقب اعتماد مجلس الوزراء للتنظيم في جلسة أمس

الراجحي عن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل: رفع كفاءة خدمات وزيادة جاهزية

قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي؛ إن التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين عن عمل.

وأوضح عبر حسابه على تويتر، قائلاً: أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله-؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء التنظيم الجديد لإعانة البحث عن عمل؛ الذي سيسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للباحثين والباحثات عن عمل، وزيادة جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على تنظيم إعانة البحث عن عمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس