شركة MEDIA DOME تُبرم شراكة حصرية مع MiQ - الشريك الإعلامي المنهجي الرائد- لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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أعلنت CHOUEIRI GROUP الرائدة في مجال التمثيل الإعلاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنّ شركة Media Dome قد أبرمت شراكة حصرية مع MiQ، الشريك الإعلامي المنهجي الذي يتخذ من لندن مقراً له. وسيُقدّم هذا التحالف الذي دخلّ حيّز التنفيذ اعتباراً من فبراير 2021، خبرة MiQ العالمية في علوم البيانات والتحليلات والتداول المنهجي للعلامات التجارية الإقليمية والمعلنين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتربط MiQ بيانات الطرف الأول لعملائها بمجموعة كاملة من مصادر البيانات الأخرى مما يزيد عن 10 تيرابايت تصل إليها عبر مجموعة واسعة من شراكات البيانات الخاصة بهم، وذلك بفضل مكاتبها التي تنتشر عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وفي الخطوة التالية، يُحلل علماء البيانات في MiQ هذه الأصول المتصلة ويكشفون النقاب عن جميع المعلومات المعمّقة التي ستساعد عملاءهم على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطرقٍ جديدة - سواء كانت معلومات معمّقة حول نسب المشاهدة التلفزيونية أو السلوك عبر الإنترنت أو جاذبية العلامة التجارية وغاياتها أو الزمان والمكان. وبعد ذلك، يُحول خبراء التداول المنهجيون هذه المعلومات المعمّقة إلى عمليات تنشيط برمجية دقيقة ومحسّنة باستمرار.

وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة الجديدة، قال جورمان هوندال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة MiQ: "رسّخت MiQ حضورها عالمياً منذ عام 2010، ونُعرب عن سعادتنا بإبرام شراكةٍ مع Media Dome بالتزامن مع توسّعنا في الشرق الأوسط. وتُعدّ هذه الخطوة المنطقية التالية بالنسبة لشركة MiQ بالنظر إلى النمو السريع الذي يشهده قطاع الإعلان الرقمي في هذه المنطقة".

وبفضل اعتمادها نموذجاً محايداً، يمكن لـ MiQ تسخير حلولها التقنية عبر أي شكل من أشكال البيانات، أو مزودي الخدمات الرقمية، أو الناشرين، أو عمليات التداول، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. ويُتيح ذلك للعلامات التجارية الوصول إلى مجموعة واسعة من القدرات المنهجية تحت مظلّة واحدة، حيث تقوم طبقة من تقنية MiQ بربط البيانات والأنظمة الأساسية والمخزون.

وفي سياق تعليقه على هذه الشراكة، أوضح ريتشارد دنمول، رئيس شركة MiQ، الذي كان حاضراً خلال توقيع الاتفاقية، قائلاً: "نُعرب عن فخرنا بعقد هذه الشراكة مع Media Dome. وستوفر خبرتهم والتزامهم تجاه سوق الشرق الأوسط دعماً لا يقدر بثمن لنا، في الوقت الذي نوسّع فيه عملياتنا بالمنطقة. وأتطلع قُدماً إلى العمل بشكل وثيق مع الفريق لدعم عملائنا في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة تطوير عروضهم المنهجية".

وخلال حضوره لمراسم التوقيع، أعرب بيار الشويري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Choueiri Group، عن حماسه البالغ تجاه هذه الشراكة بالقول: "يُعدّ جلب خبرة MiQ المنهجية العالمية إلى المنطقة مدعاة فخرٍ وأمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ويأتي هذا التطوّر المثير في توقيتٍ مناسب للغاية، ونحن على يقين من أنه سيعود بالفائدة على علاماتنا التجارية وجميع الشركاء في قطاع الإعلان في مختلف أنحاء المنطقة".

ومن جانبه أكّد ميشال مالكون، كبير موظفي التطوير لـ CG Digital، على التزام المجموعة بالبقاء في طليعة التحول الرقمي، قائلاً: "نُعرب عن حماسنا البالغ لتوفير خدمات MiQ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستشكّل MiQ شريكاً يُسهم في الارتقاء بطريقة إجرائنا للمعاملات بصورة علمية وبشفافية كاملة، وتمكين عملائنا من الوصول إلى الجمهور المناسب بالرسائل الصحيحة، وفي الحالة الذهنية المناسبة".