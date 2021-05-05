كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 32460 إصابة جديدة و676 حالة بكوريا الجنوبية

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خلال الساعة الـ 24 الماضية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعة الـ 24 الماضية 32460 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" و404 حالات وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 32.267.958 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574679 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وسبع حالات وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ إلى 124945 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1847 وفاة.