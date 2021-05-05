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كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 32460 إصابة جديدة و676 حالة بكوريا الجنوبية

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كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 32460 إصابة جديدة و676 حالة بكوريا الجنوبية كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 32460 إصابة جديدة و676 حالة بكوريا الجنوبية
خلال الساعة الـ 24 الماضية

كورونا.. الولايات المتحدة تسجل 32460 إصابة جديدة و676 حالة بكوريا الجنوبية

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعة الـ 24 الماضية 32460 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد - 19" و404 حالات وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 32.267.958 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 574679 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وسبع حالات وفاة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ إلى 124945 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 1847 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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