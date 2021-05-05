"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" تدشن حسابها الرسمي الجديد على "تويتر"

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دشنت "هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" حسابها الرسمي الجديد على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" zatca_sa@، بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم "هيئة الزكاة والزكاة والجمارك"، والموافقة على تنظيمها.

وقالت الهيئة الجديدة في أول تغريدة لها: "‏بسم الله وعلى بركة الله نبدأ.. مرحلة جديدة.. وهيئة واحدة".

واتبعتها بتغريدة أخرى: "‏الجدعان يشكر القيادة على قرار دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك".