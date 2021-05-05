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"أمين الطائف" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ14

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"أمين الطائف" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ14 "أمين الطائف" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ14

رفع أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على صدور موافقة مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة.

وأبدى "القثامي" فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، ويعينه على بذل الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما رفع "القثامي" شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل على دعمه وجهوده في سبيل تطوير العمل في جميع أمانات مناطق المملكة وحرصه على إيصال الخدمات البلدية لكل المواطنين في مدن وقرى المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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