أخبار عاجلة

الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تأسيس شركة "المبرز والزكري" للمحاماة والاستشارات القانونية

Print
تأسيس شركة "المبرز والزكري" للمحاماة والاستشارات القانونية تأسيس شركة "المبرز والزكري" للمحاماة والاستشارات القانونية
كمؤسسة مهنية تضامنية مركزها الرياض

تأسيس شركة

أعلن المحاميان أيوب بن عبدالله المبرز وعبدالله بن عبدالمحسن الزكري تأسيس شركة المبرز والزكري للمحاماة والاستشارات القانونية، بوصفها شركة مهنية تضامنية، مركزها الرياض.

وتفصيلاً، تضم الشركة كلاً من الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله بن إبراهيم الزكري، وعبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالله الزكري، وأيوب بن عبدالله بن محمد المبرز. وحسب عقد تأسيس الشركة، يكون للشركة جمعية عامة، تكون من جميع الشركاء، وتُعقد مرة كل سنة خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

وتصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة، فيما يجوز أن يُبدوا آراءهم متفرقين، وتكون قرارات الشركاء صحيحة إذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل أكثر من نصف رأس المال على الأقل.عقد تأسيس شركة ايوب.pdf

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

وسط إجراءات احتزازية.. محافظ صامطة يؤدي صلاة العيد بجامع العليا

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس