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مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري الأبطال .. لأول مرة في تاريخه

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أسقط باريس سان جيرمان (ذهابًا وإيابًا)

مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري الأبطال .. لأول مرة في تاريخه

تأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنجليزية لحساب إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وتألق الجزائري رياض محرز نجم السيتي بتسجيله هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و63.

وأنهى سان جيرمان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الـ69 عقب تدخله العنيف على البرازيلي فيرناندينيو .

بتلك النتيجة تأهل السيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1، عقب فوز السيتي في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1.

وسيلاقي مانشستر سيتي في النهائي (الذي يصل له لأول مرة في تاريخه) المتأهل من مباراة تشيلسي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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