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مجاهد يؤكد : قمة الأهلي والزمالك في موعدها .. وبطاقم تحكيم مصري

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مجاهد يؤكد : قمة الأهلي والزمالك في موعدها .. وبطاقم تحكيم مصري مجاهد يؤكد : قمة الأهلي والزمالك في موعدها .. وبطاقم تحكيم مصري
قال إن الدوري لن يلغى هذا الموسم

مجاهد يؤكد : قمة الأهلي والزمالك في موعدها .. وبطاقم تحكيم مصري

قال رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أحمد مجاهد إن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستُجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.
وقال مجاهد في تصريح له اليوم إنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم، موضحًا أن المباراة بين قطبي الكرة ستُقام بطاقم تحكيم مصري ولن نوافق على استقدام حكام أجانب نهائيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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