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أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل

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أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل
أسفرت عن ضبط 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية

أمانة جازان تنفِّذ 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام بمركز القفل

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز القفل بمحافظة صامطة، خلال شهر إبريل الماضي، 300 جولة رقابية على أسواق النفع العام، والمحال التجارية والمؤسسات الغذائية بالمركز والقرى التابعة له.

وكثف قسم الرقابة الصحية بالبلدية من جولاته التفتيشية الصارمة على المجمعات والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، والالتزام بالبرتوكولات الصحية.. وسجّل خلال تلك الجولات 14 مخالفة صحية و10 مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد رئيس بلدية القفل المكلف منصور صميلي استمرار الجولات الرقابية من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، والالتزام بتفعيل تطبيق "توكلنا"، والتعقيم المستمر على مستوى الأفراد والمنشآت التجارية.. متمنيًا من جميع المواطنين والمقيمين التعاون بالإبلاغ في حال ملاحظة أي مخالفة من قِبل المراكز التجارية عبر الرقم 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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