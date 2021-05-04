"بر العارضة" تصرف أكثر من 350 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية

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الجمعية قدَّمت شكرها لجميع الداعمين لهذا المشروع من مؤسسات وأفراد

صرّفت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان مبلغًا قدره (358990) ريالاً لـ (752) أسرة، وذلك ضمن مشروع "كفالة الأسر الشهرية" لشهر إبريل المنصرم.

ويعد هذا المشروع أحد أهم المشروعات والبرامج التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظرًا لظروف هذه الأسر الصعبة، وإيمانًا منها بالأثر الإيجابي لذلك في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

ويأتي مشروع "كفالة الأسر الشهرية" ضمن مشروعات عدة تقدمها الجمعية للمستفيدين منها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، ويستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدومة الدخل، والعاجزين طبيًّا، والأرامل، والمطلقات.

فيما تُعطَى الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية؛ لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية؛ لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وقدمت الجمعية شكرها لجميع الداعمين لهذا المشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.