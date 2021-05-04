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وزير العدل يوجّه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده إلى مخطط تنظيمي

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وزير العدل يوجّه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده إلى مخطط تنظيمي وزير العدل يوجّه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده إلى مخطط تنظيمي

وزير العدل يوجّه برفع الإيقاف عن صك عقاري لاستناده إلى مخطط تنظيمي

وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني برفع الإيقاف عن صك عقاري بمحافظة بحرة؛ نظرًا لاستناده إلى مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة.
ويأتي هذا التوجيه بعد فحص أساس الصك والذي تبين أنه متفرع عن صك سبق أن أحيل لمحكمة الاستئناف المختصة لدراسته.

وبناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة والتي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها أو تناقلتها الأيادي بالبيع والشراء، قرر معالي وزير العدل رفع الإيقاف عن الصك، مع دراسة الصك الأساس واتخاذ المقتضى النظامي فيه وفقًا لما قضى به الأمر الكريم.

وكان وزير العدل قد أعلن عن صدور أمر كريم يقضي بأن أي صك عقاري مستند إلى مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يحال إلى المحكمة المختصة لدراسته؛ مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، والرجوع على الشخص الأول الذي أسهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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