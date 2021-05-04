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جمعية البر الخيرية بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٢هـ

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بمبلغ 20 ريالاً للفرد الواحد لإخراجها أرزا وحتى يوم ٢٩ رمضان

جمعية البر الخيرية بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٢هـ

بدأت جمعية البر الخيرية بأبها في استقبال زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٢هـ، في موقعها الدائم على الحزام الدائري خلف جامع الملك فهد بأبها.

وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن سعيد بن فحاس أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر بمبلغ 20 ريالاً للفرد الواحد لإخراجها أرزا، وحتى يوم الـ ٢٩ رمضان ١٤٤٢هـ، وتوزيعها على الأسر المحتاجة في الوقت الشرعي.

وأشار إلى أن الجمعية خصصت حسابًا بنكيًا خاصًا بزكاة الفطر تيسيرًا على المزكين لدفع زكاتهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا تهيئة المخيم؛ ليتوافق مع الأنظمة المعمول بها من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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