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هيئة الاتصالات تُنفِّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعَيْ الاتصالات والبريد

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في عدد من مناطق .. وأسفرت عن رصد 145 مخالفة

هيئة الاتصالات تُنفِّذ 1341 جولة تفتيشية في قطاعَيْ الاتصالات والبريد

نفَّذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 1341 جولة تفتيشية من قِبل فِرقها الرقابية خلال شهر إبريل الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع خدمات البريد.

وأوضحت الهيئة أن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع، وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق السعودية، وأسفرت عن رصد 145 مخالفة.

يُذكر أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعَيْ الاتصالات والبريد، إضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار المستجد، والتشديد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في جميع الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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