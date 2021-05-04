أخبار عاجلة

الأمير حسين : أعاده على قدسنا بالنصر والعزة -
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين -
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي

Print
المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي
أعرب عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة داعيًا المولى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته

المعلمي يقدم واجب العزاء لوفد تشاد لدى الأمم المتحدة في وفاة الرئيس التشادي

قدم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجب العزاء لوفد دولة تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة في وفاة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو.

وأعرب السفير المعلمي للمندوبة الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة عمو عزيزة برعود، عن أحرّ التعازي وأصدق المواساة، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
حضر مراسم العزاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدد من سفراء الدول الأعضاء.مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة التطورات في فلسطين

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن