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الأمن البيئي يضبط 76 مخالفًا بحوزتهم 84 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

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الأمن البيئي يضبط 76 مخالفًا بحوزتهم 84 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي الأمن البيئي يضبط 76 مخالفًا بحوزتهم 84 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي
المالكي: طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من قبل الجهات المعنية

الأمن البيئي يضبط 76 مخالفًا بحوزتهم 84 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (76) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (84) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمَي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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