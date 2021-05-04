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قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب

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قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب
بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاء الله السلمي

قرعة بطولة كأس العرب تضع الأخضر بالمجموعة الثانية.. إلى جانب الإمارات والمغرب

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات، عن تواجد السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: المغرب، الإمارات، جزر القمر، فيما جاءت منتخبات: "المستضيف" وموريتانيا والبحرين والكويت في المجموعة الأولى للبطولة بنسختها الخامس التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 20 – 30 مايو الحالي.

وأقيمت القرعة التي أجراها الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم بمقره في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام للاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، والأمين المساعد مبارك الضفيان، وعدد من ممثلي المنتخبات المشاركة؛ إذ تعد هذه البطولة أولى بطولات الاتحاد العربي للموسم الرياضي 2021/ 2022.قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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