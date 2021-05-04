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"النقل" تعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام بدءًا من الاثنين القادم

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"النقل" تعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام بدءًا من الاثنين القادم "النقل" تعلن إغلاق جسر الخليج بالرياض لمدة 8 أيام بدءًا من الاثنين القادم
لإجراء أعمال الصيانة.. وسيتم تثبيت الإرشادات اللازمة لتنبيه قائدي المركبات

تنفذ وزارة النقل إغلاقًا مروريًّا كاملًا لجسر الخليج باتجاه الشرق بمدينة الرياض، يستمر لمدة ثمانية أيام؛ اعتبارًا من يوم الاثنين 28 رمضان الجاري وحتى يوم الاثنين 5 شوال الموافق 10 مايو وحتى 17 مايو.

وتفصيلًا، يتم ذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة للجسر الذي يُعد واحدًا من المعالم الرئيسية في العاصمة الرياض ويربط شرق مدينة الرياض بغربها، وستقوم الوزارة بتثبيت الإرشادات واللوحات المرورية اللازمة لتنبيه قائدي المركبات وضمان سلامتهم.

وأعلنت المديرية العامة للمرور أن إغلاق جسر الخليج يشمل (5) خمسة محاور رئيسية، وأنها قامت بإجراء التحويلات المرورية اللازمة لمنع الاختناق وتوفير طرق بديلة تحقق الانسياب المروري.

ويتضمن التغيير المروري إغلاق الطريق القادم من جدة- مكة؛ على أن يسلك القادم طريق الملك عبدالله باتجاه الشمال، ويعبر القادم من طريق الملك خالد باتجاه الجنوب دوران جسر عبدالله بن حذافة السهمي حيث سيتم إغلاق المنحنى المتجه شرقًا إلى طريق مكة.

وأضافت: يستطيع القادم من الجنوب أو الشمال إلى ميدان القاهرة أن يسلك طريق الملك فهد باتجاه الشمال أو الجنوب بسبب إغلاق المنحنى القادم من الجنوب والشمال باتجاه طريق مكة شرقًا.

وتابعت: يستطيع المتجه إلى تقاطع طريق الملك عبدالعزيز- مكة (ميدان النقل)، أن يسلك طريق الخدمة نحو طريق الملك عبدالعزيز، ومن ثم يستمر إلى طريق صلاح الدين الأيوبي، وسوف يتم إغلاق جميع الطرق الفرعية التي تصب في طريق الخدمة، وسيتم إغلاق الإشارة الضوئية عند تقاطع طريق صلاح الدين الأيوبي مع طريق مكة أسفل جسر الخليج؛ لتصبح حركة السير باتجاه الشرق والغرب فقط لتسهيل حركة المركبات على طريق الخدمة.

وسوف تغلق الإدارة العام للمرور الإشارة الضوئية في تقاطع طريق الأحساء- مكة لخلق انسيابية حركة السير على التقاطع باتجاه الغرب والشرق فقط، وفتح طريق الخدمة باتجاه طريق النهضة ومتابعة السير والعودة في اتجاه الغرب.وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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