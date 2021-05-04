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هذه أنواعها.. "التجارة" تستدعي 523 مركبة لخلل في الإطارات

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هذه أنواعها.. "التجارة" تستدعي 523 مركبة لخلل في الإطارات هذه أنواعها.. "التجارة" تستدعي 523 مركبة لخلل في الإطارات
قالت: لاحتمالية تعرضها لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس

هذه أنواعها..

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 523 مركبة من ماركة GMC وشفروليه، وفورد، موديل 2018- 2020؛ لاحتمالية تعرض الإطارات لفقدان الهواء المفاجئ أو تلف في المداس، قد يؤدي إلى فقد السيطرة على المركبة أثناء القيادة؛ مما يزيد خطر وقوع حادث.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: إن الاستدعاء يشمل 58 مركبة من ماركةGMC" Acadia" موديل 2019/ 2020، و68 مركبة من ماركة GMC" Sierra" موديل 2018، و184 مركبة من ماركة فورد F-150، موديل 2018، و200 مركبة من ماركو فورد Silverado موديل 2018.

وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركات للفحص واستبدال الإطارات المشمولة مجانًا.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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