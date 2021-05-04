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العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام بسبب

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العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام بسبب فيروس كورونا العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام بسبب
بعد أن سجّلت وزارة الصحة مؤخرًا زيادة كبيرة بأعداد الإصابات بالبلاد

العراق يفرض حظر التجوال الشامل لـ10 أيام بسبب فيروس كورونا

قررت العراقية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الحالي.

وصادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة 10 أيام، للحد من انتشار جائحة كورونا، وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لا سيما بعد أن سجلت وزارة الصحة مؤخرًا زيادة كبيرة بأعداد الإصابات في عموم البلاد؛ وفقًا لبيان حكومي.

ويشمل قرار حظر التجوال غلْق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلًا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.

ويتصدّر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلدَ الأكثر تسجيلًا للإصابات والوفيات بفيروس كوروناالعراق حظر تجوال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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