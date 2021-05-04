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ضمن برنامج مساعدة غير القادرين.. زراعة قوقعة لطفلة يمنية في "السعودي الألماني" بالرياض

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ضمن برنامج مساعدة غير القادرين.. زراعة قوقعة لطفلة يمنية في "السعودي الألماني" بالرياض ضمن برنامج مساعدة غير القادرين.. زراعة قوقعة لطفلة يمنية في "السعودي الألماني" بالرياض
تكللت العملية بالنجاح وخرجت المريضة بعد ساعات من إجراء العملية بصحة وعافية

ضمن برنامج مساعدة غير القادرين.. زراعة قوقعة لطفلة يمنية في

تمت -بحمد لله تعالى- أول عملية زراعة قوقعة بالتعاون مع جمعية زارعي القوقعة الخيرية، ضمن برنامج زراعة القوقعة لغير القادرين على تحمّل نفقات العملية في المستشفى السعودي الألماني بالرياض، وقد أجرتها الدكتورة إيمان المشهراوي لطفلة يمنية الجنسية، وتكللت العملية بالنجاح والحمد لله، وخرجت المريضة بعد ساعات من إجراء العملية بكامل الصحة والعافية.

ويعود هذا الإنجاز لفضل الله تعالى، ثم لوجود إشراف متميز من أفضل الاستشاريين السعوديين، وتوفر القدرات والمهارات الفنية ذات مستويات عالمية، ووجود أحدث المعدات والأجهزة الطبية في وحدة زراعة القوقعة التخصصي.

إضافة إلى شراكتها مع أشهر مستشفى بالعالم (مايو كلينك) لدعم إمكاناتها الطبية، وتحديث كل الأجهزة الطبية حسب ما توصلت إليه أحدث وسائل العلاج في العالم، والتحسين المستمر، وأدائها المتطور -بشكل ملحوظ- في تقديم الرعاية الصحية والتثقيف الصحي والإسهام في علاج العديد من الحالات الصعبة والنادرة والمستعصية.المستشفى السعودي الألماني برنامج زراعة القوقعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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