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"تقني عسير" يستعدّ للقبول للعام التدريبي 1443

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"تقني عسير" يستعدّ للقبول للعام التدريبي 1443 "تقني عسير" يستعدّ للقبول للعام التدريبي 1443
على مستوى كل الكليات التقنية للبنين والبنات

تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير في الاستعداد للعام التدريبي 1443هـ من خلال إتاحة القبول في كل البرامج التدريبية، حيث سيُتاح التقديم للقبول ببرنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي بتاريخ 17/11/1442هـ وحتى تاريخ 27/11/1442هـ في كل الكليات التقنية للبنين والبنات.

وقال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي: سيتاح التقديم لمرحلة البكالوريوس الصباحي والمسائي لمن اجتازوا مرحلة الدبلوم من تاريخ 10/11/1442هـ وحتى تاريخ 20/11/1442هـ.

وتقدم المؤسسة لخريجي المرحلة المتوسطة دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية حيث سيكون التقديم بتاريخ 24/11/1442هـ وحتى تاريخ 04/12/1442هـ.

وضمن البرامج المقدمة لخريجي دبلوم الكليات التقنية فسيتاح التقديم لبرنامج اللغة الإنجليزية بتاريخ 28/11/1442هـ وحتى تاريخ 04/12/1442هـ.

وأوضحت الإدارة أن التسجيل في جميع البرامج سيكون عبر بوابة القبول ‏الموحد "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ‏: ‏https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate‏/. ‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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