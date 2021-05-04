مصدر بإمارة الشرقية: على وسائل الإعلام وقف النشر  حول قضية بائعة الخضار احتراماً لخصوصيتها

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حصلت على حقها الذي يحصل عليه كافة المستفيدين من برامج الدولة لدعم الباعة المتجولين

أكد مصدر في إمارة المنطقة الشرقية أنه بناءً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات النشر المختلفة حول "السيدة أم زياد" المعروفة بـ"بائعة الخضار" التي تعرضت للتنمر والتشهير والتي وجه نائب أمير المنطقة الشرقية أمس بإيجاد مقر نظامي لها في سوق الخضار بالدمام وقد تسلمته اليوم بإشراف من أمانة المنطقة الشرقية.

وقال المصدر : التوجيه الذي أصدره نائب أمير المنطقة الشرقية جاء تأكيدًا لحرص القيادة الحكيمة على حل مشاكل الباعة المتجولين، وهناك تعليمات لدى أمانات المناطق تطبق لمثل هذه الحالات، والسيدة حصلت على حقها الذي يحصل عليه كافة المستفيدين من برامج الدولة لدعم الباعة المتجولين.

وأضاف: ندعو كافة وسائل الإعلام ومنصات النشر المختلفة للتوقف عن تداول قصة أم زياد واقتحام خصوصيتها وخصوصية عائلتها، والموضوع انتهى بتسلم السيدة اليوم مقر نظامي لكسب رزقها واتخاذ النيابة العامة الاجراءات النظامية بحق مصور المقطع المتداول.

واختتم المصدر بالقول: توجد العديد من البرامج الحكومية والبرامج المجتمعية التي يمكن للباعة المتجولين الاستفادة منها، وعلى طالب العمل التقدم للجهات المختصة.