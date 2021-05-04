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حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي

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حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي
"الكاظمي" قبل استقالته بعد إقرار توصيات لجنة التحقيق

حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي

قدم وزير الصحة حسن التميمي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع المجلس، اليوم (الثلاثاء)، الذي أقر توصيات لجنة التحقيق بشأن حادث اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الأسبوع الماضي.

وأتت استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 مدنياً، وفقاً لـ"الشرق".

وتضمن تقرير اللجنة، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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