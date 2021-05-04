أخبار عاجلة

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد -
"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح "قناة السويس"

Print
أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح "قناة السويس" أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح "قناة السويس"
لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار

أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة لصالح

قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، وتأييد الأمر بالحجز التحفظي عليها.

وأوضحت المحكمة في بيان لها اليوم أنه سيتم التحفظ على السفينة المتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات قدرتها الهيئة بـ 900 مليون دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"الزامل- الرزفة- الطبول".. لوحات فنية تجسد الموروث الشعبي لأهالي نجران أيام العيد

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن