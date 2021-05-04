أبطال أوروبا (اياب نصف النهائي): مانشستر سيتي-سان جيرمان...التوقيت والتشكيل المحتمل

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يستقبل مانشستر سيتي الانجليزي ، مساء اليوم الثلاثاء (الساعة 20:00 توقيت تونس)، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، لحساب مباراة اياب نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز السيتي بنتيجة 2-1.



ومن المنتظر أن تكون تشكيلة الفريقين على النحو التالي:



السيتي : ايدرسون ، والكر ، ستونز ، روبن دياس ، كانسيلو ، بيرتاردو سيلفا ، رودري ، غوندوغان ، رياض محرز ، دي بروين ، فودن

سان جيرمان: نافاس ، فلورينزي ، ماركينيوس ، كيمبيمبي ، ديالو ، باراديس ، فيراتي ، دراكسلر ، نيمار ـ، دي ماريا ، مبابي