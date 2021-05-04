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مواجهة مثيرة الليلة.. باريس سان جيرمان في ضيافة مانشستر سيتي

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مواجهة مثيرة الليلة.. باريس سان جيرمان في ضيافة مانشستر سيتي مواجهة مثيرة الليلة.. باريس سان جيرمان في ضيافة مانشستر سيتي
في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهة مثيرة الليلة.. باريس سان جيرمان في ضيافة مانشستر سيتي

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم السيتيزين مباراة الذهاب لصالحه، حيث حقق فوزًا صعبًا على النادي الباريسي بهدفين مقابل هدف في ملعب "حديقة الأمراء".

وتعد الأفضلية للسيتي في المواجهات التاريخية التي جمعت الفريقين قاريًا، إذ كانت المواجهة الأولى بينهما في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي موسم 2008/2009 والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وكانت المواجهة الثانية في ربع نهائي دوري الأبطال موسم 2015/2016، إذ تعادلا في باريس وفاز السيتي في مانشستر، بينما الأخيرة كانت الأسبوع الماضي والتي فاز فيها الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1 في باريس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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