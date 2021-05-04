"السديس" يدشن تطبيق "لوامع الأذكار"

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يُعنى بجميع زوار الحرمين المكي والمدني

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تطبيق "لوامع الأذكار"، الذي يُعنى بجميع زوار الحرمين المكي والمدني ويُعينهم في معرفة كل ما يحتاجونه حول الحج والعمرة من صفاتها وسننها ومحظوراتها وأدعية وأذكار.

ويعدّ من التطبيقات الرسمية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويحتوي التطبيق على مواقيت الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وجدول الصلوات، وكذلك الأذكار والأدعية، وتوجد خاصية مشاركة هذه الأدعية والأذكار، كما يحتوي على العديد من الخدمات المختلفة، كخاصية المشاركة بمواقيت الصلاة اليومية، والإشعارات.

ويمكن إرسال رسائل الرئاسة العامة التنبيهية لجميع المستخدمين للتطبيق، وخاصية حالة الزحام، حيث يوضح التطبيق أماكن الزحام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وخاصة لصحن المطاف والأبواب، وأخيراً درجة الحرارة، حيث يوضح التطبيق درجة حرارة الجو اليومية لكلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي هذا التطبيق حرصاً من الرئاسة على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين باستثمار التقنيات الحديثة، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.