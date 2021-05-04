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"الصحة" تؤكد أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا

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"الصحة" تؤكد أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا "الصحة" تؤكد أهمية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا
خلال الـ24 ساعة الماضية.. الحالات النشطة 9587 منها 1356 حرجة

أكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة وترك مسافة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار ، مهيبةً بالجميع إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (999) حالة مؤكدة وتعافي (1005) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9587) حالة منها (1356) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (421300) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (404707) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (14) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7006) حالات "رحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (68997) فحصاً مخبرياً.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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