عيادات "إغاثي" الملك تواصل تقديم خدماتها الطبية بمخيم الزعتري

★ ★ ★ ★ ★

راجعها أمس 350 مريضًا بمختلف الحالات المرضية

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 350 مريضًا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 68 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 40 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 67 مريضًا، واستقبل قسم الطوارئ 19 مريضًا، وراجع 21 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما تم استقبال 38 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 27 مريضًا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 139 تحليلاً لـ 50 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 10 صور أشعة لـ 7 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 13 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 224 وصفة طبية.