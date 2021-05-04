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"أم القرى" تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا للعام المقبل

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"أم القرى" تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا للعام المقبل "أم القرى" تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا للعام المقبل
اعتباراً من يوم الأربعاء 7 شوال عبر البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة

أعلنت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة الدراسات العليا، عن فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا (برسوم دراسية، ودون رسوم دراسية) والبالغ عددها 82 برنامجًا في مختلف المراحل (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 1443هـ.

وسيكون ذلك بدءاً من يوم الأربعاء 7 شوال 1442هـ، الموافق 19 مايو 2021م، حتى يوم الإثنين 12 شوال، الموافق 24 مايو، عبر البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة، وسيتم إعلان نتائج المرشحين للقبول في البرامج يوم الإثنين 26 شوال 1442هـ الموافق 7 يونيو 2021م.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا د. سليمان السعيد، أن شروط القبول محددة ضمن اللائحة الموحدة للدراسات العليا، والمطبَّقة على الجامعات كافَّةً، مؤكِّدًا على توافق البرامج الدراسية من حيث الأنظمة والمستوى الدراسي أو الشهادة؛ باعتبارها برامج أكاديمية معتمَدة من اللائحة، ويقتصر الاختلاف في أن ذات الرسوم الدراسية تُقدَّم خارج أوقات الدوام الرسميِّ؛ مما يتيح للموظفين فرصة الالتحاق بها وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

وأضاف الدكتور السعيد أن الجامعة أقرَّت بعض الإجراءات الجديدة في القبول ضمن الشروط الخاصة مثل: رفع درجة الحد الأدنى في شرط اختبار القدرات للجامعيين لبرامج الدبلوم العالي، والماجستير والدكتوراه، سواء كانت برسوم دراسية أو بدون؛ بحيث تكون الدرجة الدنيا المطلوبة للقدرات العامة للجامعيين للقبول في برامج الدبلوم العالي 65 درجة، و70 درجة للقبول في برامج الماجستير، و 75 درجة للقبول في برامج الدكتوراه.

ونوه السعيد بتعديل الدرجة المطلوبة في اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية في بعض البرامج الدراسية. موضحًا أن الجامعة أعادت النظر في الشروط الخاصة لآلية القبول في برامج الدراسات العليا لتحسين المخرجات العلمية والبحثية؛ تماشيًا مع متطلبات سوق العمل ولتطوير ورفع كفاءة البرامج الأكاديمية، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة عمادة الدراسات العليا: https://uq.sa/gsLuCm

يذكر أن عدد الطلبة المنتظمين في برامج الدراسات العليا بالجامعة حاليًّا ما يقارب 8775 في المجموع، بواقع 715 طالبًا وطالبةً في برامج الدبلوم العالي، و6349 طالبًا وطالبةً في برامج الماجستير، و1711 طالبًا وطالبةً في برامج الدكتوراه، وعدد الكليات التي تقدِّم البرامج الدراسية 21 كليةً ومعهدًا في مختلف التخصصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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