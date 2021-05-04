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أمين مكة يحث على الامتثال للإجراءات الاحترازية

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أمين مكة يحث على الامتثال للإجراءات الاحترازية أمين مكة يحث على الامتثال للإجراءات الاحترازية
شدّد على ضرورة اختيار الأوقات المناسبة للتسوق

أمين مكة يحث على الامتثال للإجراءات الاحترازية

وجّه أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت والمراكز التجارية واستمرار الحملات على الأسواق المركزية بمكة المكرمة خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وحثّ كافة المنشآت على الامتثال للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة للوقاية من فيروس "كورونا"، ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي باستمرار وارتداء الكمامات وتفعيل تطبيق "توكلنا".

وأكد على زوار المراكز التجارية أهمية اختيار الأوقات المناسبة للتسوق والابتعاد قدر المستطاع عن الأماكن التي تشهد ازدحاماً في الأسواق والتجمعات المخالفة.

وشدّد على ضبط المخالفات وتكثيف أعمال الرقابة والجولات اليومية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الغرامات النظامية بحق المخالفين.

ودعا "القويحص" المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات من خلال رقم البلاغات الموحد 940، واتباع السلوكيات الصحية السليمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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