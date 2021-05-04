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هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟

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هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟ هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة "المُحرم" عند أدائها العمرة؟
مركز التواصل وخدمات المستفيدين يقدّم الإجابة.. "غير مسموح"

هل يسمح للزوج بالدخول مع زوجته بحجة

وجّه مغرد سؤالاً لمركز التواصل وخدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة؛ مفاده: هل باستطاعته الدخول مع زوجته كمُحرم للمسجد الحرام عند أدائها العمرة.

وجاء نص السؤال كالتالي: ‏أنا حجزتُ لزوجتي من حسابي في توكلنا لأداء العمرة هل أستطيع أدخل معها كمحرم مع العلم أنني اعتمرت بداية رمضان والتصريح المتوفر للزوجة فقط؟.
وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: ‏‎غير متاح الدخول دون تصريح عمرة، يسمح النظام بإصدار تصريح عمرة واحد في رمضان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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