"لم يعودا قادرين على الاستمرار معاً".. بيل جيتس يطلّق زوجته

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تزوجا قبل 27 عاماً.. ويتعاونان في إدارة مؤسستهما

‬أعلن الملياردير الأمريكي بيل جيتس وزوجته ميليندا جيتس، أمس، طلاقهما بعد زواج استمر 27 عاماً، إلا أن هذا القرار لن يمنع استمرار مؤسس "مايكروسوفت" الذي يعتبر من أغنى أغنياء العالم، وزوجته من العمل معاً ضمن مؤسستهما، وهي من الأكثر نفوذاً في العالم، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم الثلاثاء.

وقال الزوجان المقيمان في ولاية واشنطن في بيان مشترك نشراه عبر "تويتر": "بعد دراسة متأنية وكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرار إنهاء زواجنا".

وذكرا أنهما سيواصلان العمل معاً في مؤسسة "بيل وميليندا جيتس"، التي تكافح الفقر والمرض، لكنها اعتبرا أنهما ما عادا قادرين على الاستمرار معاً كزوجين، علماً بأن لهما ثلاثة أولاد.

وتمنى بيل جيتس (65 عاماً) وزوجته (56 عاماً) على الجمهور اعطاء عائلتهما المساحة والخصوصية اللازمتين للتمكن من البدء في التكيف مع هذه الحياة الجديدة".

ويُعتبر بيل جيتس، وفقاً لأحدث تصنيف لمجلة "فوربس"، رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بـ124 مليار دولار، وهو يأتي وراء مواطنَين أمريكيَين آخرَين هما جيف بيزوس وإيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو.

وجمع "جيتس" ثروته بفضل "مايكروسوفت" لكنه استقال من رئاستها عام 2014 ويكرس نفسه اليوم بشكل أساسي للعمل الخيري.