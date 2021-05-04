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.. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا

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فيديو.. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا .. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا
في مدينة مكسيكو بالمكسيك

فيديو.. سقوط قطار لحظة عبوره جسرًا معلقًا ومصرع 23 شخصًا

انهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو، ليل الاثنين الثلاثاء، لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

وحسب وكالة " فرانس برس"، لم تعلن السلطات حتى الساعة أي حصيلة لهذا الحادث الذي وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

فيما قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في مدينة مكسيكو بعد انهيار جسر مترو معلق لحظة مرور قطار عليه الثلاثاء.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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