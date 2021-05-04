أخبار عاجلة

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن -
"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان" -
المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة -
بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة -
في أول أيام العيد.. 320 إصابة بكورونا في مكة والرياض تعتلي القائمة بـ377 حالة -
"الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً في منطقتين بعد ثبوت 5 حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين -
بالصور.. "شبابية" تندحة عسير تطلق ثلاث مبادرات في أول يوم لعيد الفطر -
وزير الدفاع الإسرائيلي يستدعي 10 من سرايا حرس الحدود -
أمانة الشرقية تنفذ 46 ألف جولة رقابية خلال رمضان -
مصادر عسكرية: وفد مصري يصل تل أبيب لبحث عقد هدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"

Print
استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"
استمرار الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها

استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و

انطلقت، اليوم الثلاثاء، الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، في مدينة رأس الناقورة الجنوبية، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية.

وبدأ الوفدان اجتماعهما بحضور الوسيط الأمريكي عند الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" في الناقورة، التي أجريت فيها جولات التفاوض السابقة العام الماضي.

ولم تتضح الأسباب أو الظروف التي دعت إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نوفمبر 2020، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين الطرفين حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية تصل إلى حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناءً على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن هذه الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً وتشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لمصلحة "إسرائيل".

ويُعرف الطرح اللبناني الحالي بـ"الخط 29"، واتهمت "إسرائيل" لبنان بعرقلة المفاوضات عبر توسيع مساحة المنطقة المتنازع عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

كورونا.. باكستان تسجل 3265 إصابة جديدة و418 حالة بالأردن

"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

"الغزواني" يعايد المناوبين في "كهرباء جازان"

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف منصة غاز إسرائيلية في البحر المتوسط بطائرة مسيرة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة

بدء تطبيق قرارات التحصين للعاملين في 3 أنشطة