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أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة

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أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة
قامت بتحرير 21 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تنفذ 1774 جولة رقابية وتغلق 22 منشأة مخالفة

‬نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1774 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 22 منشأة مخالفة، وتحرير 21 مخالفة؛ لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق "توكلنا".

فيما تلقى مركز البلاغات 940 بالأمانة 26 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة ، والمخالفة للأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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