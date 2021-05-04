عسير.. تدشين مشروع نظافة أبها بحلته الجديدة

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سيعزز الرقابة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات

أطلقت أمانة منطقة عسير أمس مشروع نظافة مدينة أبها بحلته الجديدة.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المشروع سيعزز الرقابة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات نظام تتبع المركبات وخطوط سيرها وتفريغ الحاويات في وقتها، كما جرى تأمين حاويات سعة 1700 لتر و260 لترًا الجديدة المزودة بعجلات وغطاء لتقليل الروائح والانبعاثات وتحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

يذكر أن أمانة عسير اعتمدت الهيكل الإداري الجديد للإدارة العامة للنظافة، كما تم إنشاء إدارة جديدة تابعة لها تحت مسمى (إدارة البلاغات والمتابعة)، وهي تختص بتلقي البلاغات ومتابعتها لحين معالجتها وإغلاقها.

