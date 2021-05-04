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"القيادة" تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده

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"القيادة" تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده "القيادة" تهنئ ملك مملكة هولندا بذكرى يوم التحرير لبلاده
عبرت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق باطراد التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة للملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.


وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.


وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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